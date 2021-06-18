Приморский проспект в сторону Финского залива сковала жесткая пробка в разгар жары 18 июня

Приморское шоссе в сторону Курортного района Петербурга встало в пробку 18 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рабочий день еще не закончился, а жители Санкт-Петербурга уже спешат покинуть город из-за сильной жары. Так, днем в пятницу, 18 июня 2021 года, в жесткую пробку встало Приморское шоссе в сторону Сестрорецка. Горожане пытаются доехать до Финского залива, чтобы хоть немного охладиться.

- Зафиксирована необычно сложная пробка — Приморское шоссе, от железнодорожного переезда у пожарной части до поворота к Шалашу Ленина. В пробке длиной 5 километров можно потерять 41 минуту, - сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Также в 9-балльную пробку встал и Приморский проспект. Однако затор наблюдается не в сторону Курортного района, а в сторону центра города. Вероятно, пробка связана с матчем Швеция - Словения в рамках ЕВРО-2020, который проходит сегодня на стадионе "Газпром Арена".