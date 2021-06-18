Ряд дорог перекроют с 20 июня в Петербурге

Ряд дорог перекроют для движения в Петербурге с 20 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 20 июня 2021 года перекроют движение по нескольким дорогам в связи с ремонтными работами. Так, на время реконструкции канализационной сети на проспекте Культуры будет ограничен проезд вплоть до середины осени.

- С 20 июня по 16 октября закрывается движение транспорта по боковым проездам проспекта Культуры от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения, - сообщили в государственной административно-технической инспекции.

Также с 20 по 21 июня будет ограничено движение по Макаровской улице в городе Кронштадт от Докового моста до дома 2 по Петровской улице. А с 22 по 27 июня на этом же участке проезд будет полностью закрыт в связи с работами по ремонту дорожного покрытия.