Вода в Финском заливе прогрелась до +20 градусов

Вода в Финском заливе под Петербургом прогрелась до +20 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург пришло самое настоящее лето с аномальной жарой. Уже днем в пятницу, 18 июня 2021 года, температура воздуха в городе составила плюс 27 градусов. При этом и вода в Финском заливе прогрелась достаточно, чтобы можно было купаться.

- На 18 июня температура воды в курортной зоне Финского залива погрелась до плюс 17-20 градусов, в Неве до плюс 17 градусов, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Вполне возможно, что в ближайшие дни вода в заливе может стать еще теплее. Синоптики обещают, что экстремальная жара продержится в Петербурге около недели. Ожидается, что 19-20 июня температура воздуха поднимется до плюс 30-33 градусов.

Уже днем в пятницу в сторону Финского залива образовались пробки. С трех часов дня стоит Приморское шоссе по направлению в Сестрорецк.