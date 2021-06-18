Движение по съезду с КАД перекрыто из-за упавшего набок грузовика

Грузовик "упал" на съезде с КАД. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Упавший набок грузовик перегородил съезд с КАД на Рабфаковскую улицу. Движение в узком месте пришлось остановить. Параллельно на самом КАД при подъезде к Вантовому мосту собралась гигантская пробка.

- С 14:50 на 57-м км КАД в районе пересечения с проспектом Обуховской Обороны (внутреннее кольцо, съезд на Рабфаковскую улицу) закрыто движение автотранспорта. Причина: водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание, полностью перекрыв съезд, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, спасатели и представители дорожной организации. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.