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Происшествия18 июня 2021 16:30

Депутату ЗакСа Максиму Резнику предъявили обвинение в обороте наркотиков

Петербургское следствие просит отправить чиновника под домашний арест
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Следствие запросило домашний арест для депутата Максима Резника

Следствие запросило домашний арест для депутата Максима Резника

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику в пятницу, 18 июня 2021 года, предъявили обвинение по части 1 статьи 228 (незаконный оборот наркотиков). Также следствие просит суд отправить чиновника под домашний арест до 17 августа.

- По данным следствия, в неустановленное время депутат приобрел для личного употребления 18,2 грамма марихуаны. В марте в доме на набережной канала Грибоедова он предложил своему знакомому временно хранить у себя наркотики, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сам Резник вину не признает. Следствие считает, что депутат может использовать свое должностное положение и связи для того, чтобы помешать следствию, а также уничтожить доказательства своей вины.

Следствие просит во время домашнего ареста запретить Резнику покидать квартиру, общаться с кем-либо кроме родных и адвоката, а также пользоваться телефоном и интернетом. На данный момент суд рассматривает запрос.