Два молодых петербуржца украли игровой ноутбук у владельца, продававшего его на «Авито»

Два приятеля стащили ноутбук у продавца с "Авито". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские поймали двух молоды горе-грабителей, которые оставили жителя Северной столицы без дорогого игрового ноутбука. Его мужчина продавал на «Авито». Но приехавшие покупатели оказались «гангстерами».

- 17 июня в полицию поступило заявление от 24-летнего мужчины о том, что на него напали у дома 6 по улице Прибрежная. Было установлено, что заявитель выставил через интернет сайт на продажу ноутбук за 125 000 рублей. Встретившись с потенциальными покупателями, он сел в автомобиль «Ниссан Кашкай», после чего поехал с ними в отделение банка на улицу Прибрежной для снятия наличных денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но в итоге «покупатели» заехали на Советскую улицу, где позвали продавца зайти в квартиру. Там он оставил ноутбук и потом все трое поехали за деньгами. Но в итоге владельца компьютера просто высадили из машины, оставив ни с чем.

Позднее оказалось, что грабителями были 20- и 16-летний приятели. Старший из них приехал на дело на маминой машине. Теперь приятелям «светит» до семи лет за решеткой.