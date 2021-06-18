Популярные рестораны Петербурга уже вакцинировали 60 процентов сотрудников

Прививки поварам и официантам ставят прямо в заведениях. Фото: Иван МАКЕЕВ

На вчерашней встрече бизнеса и Роспотребнадзора в Петербурге меморандум о добровольной вакцинации 60 процентов сотрудников подписали две компании сферы общепита – сеть «Теремок» и холдинг Ginza Project. В «Теремке» уже заверили, что привьют большую часть коллектива за 2-2,5 месяца. Теперь о подробностях добровольно-настоятельной вакцинации работников рассказали в Ginza Project.

– На данный момент в проектах холдинга, пользующихся особой популярностью у туристов и горожан, 60 процентов сотрудников уже привито. Остальные проекты подтягиваются к обещанным значениям быстрым темпом, – заверили в компании. – Ждем постановления относительно вакцинирования иностранных граждан: сфера общепита предполагает, что иностранных сотрудников активно привлекают к работе, но вакцинация на сегодня для них не предусмотрена.

Прививки работникам ставят прямо в ресторанах, куда привлекают специалистов поликлиник и пунктов вакцинации. Повара, официанты и другие ставят уколы группами. Вакцинируют «Спутником V». Впрочем, персонал волен выбирать любой препарат и ставить прививку самостоятельно.

– Сотрудники могут предоставить справки, подтверждающие противопоказания к прививке. Переболевших сотрудников с высоким титром антител предупреждают о необходимости прививаться, если наблюдается их снижение, – добавляют в компании. – Врачи-инфекционисты уже проводят у нас лекции, а на ближайшую неделю назначено несколько просветительских встреч со специалистами из Роспотребнадзора.

В администрации холдинга признались, что устали от ограничений, закрытий и непредсказуемости, при этом констатировали: сейчас вакцинация в числе самых эффективных способов повлиять на ситуацию.

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