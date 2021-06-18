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Происшествия18 июня 2021 17:42

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поручился перед судом за депутата Резника

Парламентария обвиняют в обороне наркотиков и требуют отправить под домашний арест
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Спикер ЗакСа Макаров предоставил суду личное поручительство за депутата Резника

Спикер ЗакСа Макаров предоставил суду личное поручительство за депутата Резника

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров дал суду личное поручительство за депутата Максима Резника. В пятницу, 18 июня 2021 года, парламентарию предъявили обвинение в обороне наркотиков, а следствие потребовало отправить его под домашний арест до середины августа.

Спикер ЗакСа пообещал, что Резник будет появляться у следователя и в зале суда в назначенное время, а также не будет препятствовать ходу уголовного дела. Кроме Макарова за Резника поручились режиссера Александр Сокуров, депутаты Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Александр Рассудов, Борис Вишневский, а также многие другие.

Сам же Резник во время судебного заседания заявил, что считает достаточной меру подписку о невыезде.

Напомним, что следствие обвиняет Резника в приобретении 18 граммов марихуаны.