Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поручился перед судом за депутата Резника

Спикер ЗакСа Макаров предоставил суду личное поручительство за депутата Резника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров дал суду личное поручительство за депутата Максима Резника. В пятницу, 18 июня 2021 года, парламентарию предъявили обвинение в обороне наркотиков, а следствие потребовало отправить его под домашний арест до середины августа.

Спикер ЗакСа пообещал, что Резник будет появляться у следователя и в зале суда в назначенное время, а также не будет препятствовать ходу уголовного дела. Кроме Макарова за Резника поручились режиссера Александр Сокуров, депутаты Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Александр Рассудов, Борис Вишневский, а также многие другие.

Сам же Резник во время судебного заседания заявил, что считает достаточной меру подписку о невыезде.

Напомним, что следствие обвиняет Резника в приобретении 18 граммов марихуаны.