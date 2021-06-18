Разбушевавшийся лось прибежал во двор в Петербурге и распугал детей

Перепуганный лось пронесся по Петербургу
Фото: СОЦСЕТИ
Молодой лось навел навел шороху в жилом районе Славянка Пушкинского района Санкт-Петербурга. Молодое животное пришло во двор одного из домов днем в пятницу, 18 июня 2021 года. На панике он стал бегать по дорогам и под окнами, разгоняя испуганных детей и взрослых.
- Изначально этот лось пробежал вдоль Колпинского шоссе. Моя чихуа его облаяла, - рассказала местная жительница.
Животное стало метаться из стороны в сторону, поэтому местные жители вызвали бригаду МЧС.
- Он ударил машину на Полоцкой, от рева сигнализации рванул в сторону "Ленты".
Спустя время очевидцы рассказали, что лось лежит в кустах у дома 4, корпус 1 по Ростовской улице. Некоторые отметили, что он в крови и мертв.
- Вряд ли умер. Скорее его усыпили спасатели, чтобы погрузить спокойно и отвезти в лес. Животное большое, в панике.
На данный момент спасательная операция для лося продолжается.