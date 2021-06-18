Единый лицевой счет появился в обновленных квитанциях за электричество и капремонт в Петербурге

Фонд капитального ремонта и «Петроэлектросбыт» рассказали про новые квитанции в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

17 июня 2021 года в Жилищном комитете состоялся брифинг, на котором Фонд капитального ремонта и "Петроэлектросбыт" рассказали о новых квитанциях. Объединение компаний произошло еще в мае, однако тогда из-за сбоя при переходе возникло много ошибок, возмутивших горожан. С июня все недочеты были исправлены.

- В июне 2021 года жители Санкт-Петербурга получили обновленный единый платежный документ. Необходимо отметить важное изменение – появление номера единого лицевого счета, который теперь отражается на месте прежнего абонентского номера. Теперь данный номер является основным идентификатором при расчетах за коммунальные услуги по нашей квитанции, - сообщила заместитель генерального директора по работе с клиентами АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" Анна Ситникова.

Также гендиректор фонда капремонта Петр Погребняк добавил, что новые квитанции никак не повлияли на прежнюю схему работы с льготной категорией граждан.

Для проверки правильности начислений по задолженности за капитальный ремонт собственники могут обратиться в Фонд капитального ремонта.