Военно-морской салон в Петербурге изменил формат работы из-за коронавируса

Из-за коронавируса изменен формат работы Военно-морского салона в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге из-за сложной ситуации с коронавирусом появилось много ограничений. Так, в пятницу, 18 июня 2021 года, стало известно, что X Международный военно-морской салон изменил формат работы.

- Теперь попасть на территорию экспозиции и мест стоянки кораблей можно будет только аккредитованным участникам и гостям мероприятия, - пишет "Мойка78".

Аккредитацию получить будет тоже не так просто. Обязательное условие для того, чтобы стать гостем мероприятия - наличие отрицательного результата теста на коронавирус, либо документ, подтверждающий полное завершение курса вакцинации.

Также организаторы отметили, что входные билеты всех категорий на Военно-морской салон не продаются, а приглашения недействительны.

Напомним, что военно-морской салон пройдет с 23 по 27 июля.