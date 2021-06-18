Движение на КАД восстановили после ДТП с грузовиком

Движение на КАД восстановили после аварии с грузовиком / Фото:ФКУ Упрдор

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга восстановили движение после ДТП с грузовиком. В третьем часу дня 18 июня 2021 года водитель не справился с управлением и фура завалилась, полностью перекрыв съезд на Рабфаковскую улицу. Из-за этого на трассе собралась огромная пробка.

- С 18:35 часов движение по съезду с внутреннего кольца А-118 КАД на Рабфаковскую улицу (57-й километр, транспортная развязка на пересечении КАД с проспектом Обуховской Обороны) открыто и осуществляется в штатном режиме по одной полосе,- сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. На месте работали сотрудники ГИБДД, спасатели и представители дорожной организации.