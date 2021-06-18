Никольские ряды в Петербурге закрыли на 30 дней из-за нарушений по коронавирусу

В Петербурге закрыли на 30 суток общественное пространство Никольские ряды. Фото: vk.com/sadovaya62

В Санкт-Петербурге суд закрыл на 30 суток Никольские ряды, расположенные на улице Садовой. Напомним, пару дней назад общественное пространство объявило о приостановке деятельности по «техническим причинам». Теперь все прояснилось – туда наведался Роспотребнадзор и обнаружил нарушения по коронавирусу. В Никольских рядах в последние дни работала фан-зона Евро-2020, куда приглашали звездных гостей из мира футбола.

- ООО «М ЭНД УАЙ Ф20» наказали административным приостановлением деятельности сроком на 30 суток. На территории пространства Никольские ряды нарушили требования санитарного законодательства. Срок закрытия исчисляется с 11 июня с 18:00, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

К слову, в группе Никольских рядов во «Вконтакте» ранее предполагали, что они закрыты только до 20 июня.