Собственника ДК Кирова в Петербурге оштрафовали за несогласованный ремонт

Дворец культуры имени Кирова оштрафовали на 50 тысяч рублей в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 50 тысяч рублей собственника Дворца культуры имени Кирова, расположенного в Василеостровском районе. Причина в несогласованном ремонте. Сотрудники КГИОП не выдавали разрешения на замену деревянных дверей на металлопластиковые на дворовых фасадах первого этажа здания. Кроме этого компания самостоятельно меняла окна.

- На дворовой территории объекта складировали строительные материалы и строительный мусор, там находились рабочие и строительная техника (манипулятор со строительными материалами), во внутренних помещениях первого этажа монтировали осветительное оборудование, колонны оштукатурили, полы были загрязнены строительной пылью, - добавляют итоги визита КГИОП в ДК в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге собственнику сменили административную статью на менее жесткую.