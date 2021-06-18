Электробус загорелся на территории завода в Санкт-Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелся электробус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга внезапно загорелся электробус вечером 18 июня. Транспорт в этот момент находился в Октябрьском электровагоноремонтном заводе, расположенном на улице Седова. Рабочие оперативно вызвали на место спасателей МЧС.

- Сообщение о загоревшемся электробусе поступило в 18:40. На место прибыли 18 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники. Выяснилось, что горела аккумуляторная батарея на крыше транспорта. В 19:08 пожар потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пострадавших в происшествии нет. Причину возгорания устанавливают.