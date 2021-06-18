Комздрав не исключил обязательную вакцинацию от коронавируса в Петербурге

В Смольном не исключают введение обязательной вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец не исключил, что в городе могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, но подчеркнул, что это прерогатива Роспотребнадзора. Напомним, в соседней Ленобласти такую меру уже одобрили. В Петербурге разве что пара крупных сетей общепита согласилась добровольно привить от инфекции 60% сотрудников.

- На мой взгляд, это (обязательная вакцинация – Прим.ред.) вполне может случиться, конечно. Если мы посмотрим на улицы, что там происходит, и не только на улице, но и в местах общественных, в ресторанах, в ТЦ, то мы не видим, что большинство пользуется средствами индивидуальной защиты, - сообщил глава Комздрава телеканалу «78».

К слову, в Петербурге в запасе есть более 90 тысяч доз трех вакцин от коронавируса. Спрос на прививку немного вырос из-за ухудшения эпидситуации и ужесточения ограничений по инфекции.