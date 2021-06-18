В Китайском дворце в Ораниенбауме открыли два зала после 10-летней реставрации

В Китайском дворце в Петергофе отреставрировали еще два зала. Фото: peterhofmuseum.ru

В Санкт-Петербурге открыли два отреставрированных зала в Китайском дворце, расположенных в Ораниенбауме. На торжественное мероприятие приехала министр культуры Ольга Любимова. Чиновница отметила титанический труд реставраторов, ведь их работа длилась чуть более 10 лет.

На реставрацию залов ушло 10 лет. Фото: peterhofmuseum.ru

Теперь для посетителей доступны два парадных зала из восточной анфилады дворца. Эта половина принадлежала императрице Екатерине II. Орнамент намазной лепки создал сподвижник Антонио Ринальди – Альберто Джани.

Теперь во дворце доступны 12 парадных залов из 17. Фото: peterhofmuseum.ru

- В Штукатурном покое реставраторы почти 3 месяца потратили только на то, чтобы подобрать правильный колер для воссоздания вида кабинета XVIII столетия. Сложность заключалась в том, что современные краски не пропускают свет и имеют плотную структуру, поэтому создать авторский эффект «припудренности» цвета было нелегко, - цитируют в пресс-службе Петергофа Татьяну Сясину, завотделом «Собственная дача» при Ораниенбауме.

Добавим, что теперь в Китайском дворце можно посетить 12 парадных залов из 17.