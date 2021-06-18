Вандалы спилили ограждение на воинском захоронении в Ленобласти

В Ленобласти ищут вандалов, спиливших ограждение у воинского захоронения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области разыскивают вандалов, которые обокрали финское воинское захоронение, расположенное в Выборгском районе в поселке Каменка. Неизвестные злоумышленники проникли на территорию Военного музея Карельского перешейка и спилили фрагмент ограждения на мемориале – это была цепь длиной около 30 метров.

- По словам очевидца, вандалы спилили цепь 14 июня. В полночь 17-го числа на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. К сожалению, видеонаблюдения на месте нет. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Если воришек найдут, то им грозит лишение свободы на срок до двух лет.