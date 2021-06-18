В Петербурге впервые с апреля растут темпы вакцинации от коронавируса

Впервые с апреля 2021 года в Петербурге растут темпы вакцинации от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начали расти темпы вакцинации от коронавируса. Это происходит впервые с апреля 2021 года. Разве что в середине мая однажды за сутки привились от инфекции более 8 тысяч человек. Сейчас показатели сопоставимые – за минувший день вакцинировались первично 7 956 человек, а вторично 5 663. В запасе остается еще 109 895 доз трех прививок: «Спутника V», «КовиВака» и «ЭпиВакКороны».

- С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировались 778 047 человека. Из них 654 850 полностью завершили цикл вакцинации. В городе работают 134 пункта вакцинации, не считая 25-ти мобильных пунктов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Добавим, что Комздрав не исключил вероятность введения обязательной вакцинации от коронавируса в Петербурге, но подчеркнул, что это прерогатива Роспотребнадзора. Рост заболеваемости тем временем растет.