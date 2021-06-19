Жители Красносельского района Петербурга жалуются на зловонный запах

Жители юго-запада Петербурга жалуются на запах канализации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Красносельского района массово «атаковали» страницу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова во «Вконтакте», жалуясь на запах канализации в пределах ЖК «Солнечный город». По словам местных, проблема эта существует уже не первое лето. Люди винят во всем Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС).

- Третий год мы спим летом с закрытыми окнами, потому что почти каждую ночь или запах фекалий с ЮЗОСа или запах гари. Просто невыносимо! – просит помощи Наталия Евдокимова. С похожими сообщениями выступают десятки других горожан.

В Смольном советуют обращаться в Роспотребнадзор, чтобы на место выезжали инспекторы и измеряли концентрацию загрязняющих веществ воздухе. У комитета по энергетике и инженерному обеспечению есть свои догадки по проблеме.

- Возможными источниками неприятных запахов могут быть объекты, расположенные в непосредственной близости от ЮЗОС в поселке Старо-Паново. Это ферма по разведению крупного рогатого скота ЗАО «Предпортовый», которая в летний период осуществляет вывоз навоза на поля, а также предприятие ООО «ПромЭко», оказывающее услуги по утилизации биологических отходов, - считают в Смольном.