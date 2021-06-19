Массовая драка произошла в вагоне метро на зеленой линии в Петербурге

В метрополитене Петербурга произошла массовая драка в вагоне у станции "Приморская". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в вагоне на зеленой линии метрополитена произошла массовая драка. Среди пострадавших оказались два пассажира, 22-летний студент из Ленобласти и 44-летний житель Тамбова. Окровавленные мужчины сообщили полиции, что в момент прибытия состава к платформе станции «Приморская» на них накинулись трое неизвестных. Злоумышленники поспешили скрыться с места происшествия.

- Пострадавшие рассказали, что между ними и нападавшими произошла внезапная ссора. Оба получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы мягких тканей лица. Их в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - передал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция уже изъяла записи с камер видеонаблюдения и составила ориентировки на драчунов, их разыскивают.