Каршеринг сбил мужчину на электросамокате в Санкт-Петербурге

В Василеостровском районе Петербурга каршеринг сбил мужчину на электросамокате. Фото: vk.com/spb_today

Каршеринг сбил мужчину, пересекавшего на электросамокате перекресток Малого проспекта Васильевского острова и 15-й линии В.О. Фотография и видеозапись жесткой аварии появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

По предварительной информации, каршеринг двигался перпендикулярно самокатчику, мчащемуся по проезжей части. От удара мужчину отбросило с двухколесного транспорта на асфальт. О его состоянии не сообщается. Пользователи Сети вовсю ищут виновного и делятся мыслями насчет езды самокатов по дороге.

- Это не самокат, это самый что ни на есть мопед, с сиденьем. Мопедисту штраф за отсутствие шлема и, кажется, движение без ДХО/БСФ, ну а что с «шеринговодом» будет – определят по повреждениям мопедиста, - рассуждает один из комментаторов новости в группе «ДТП и ЧП».

По факту аварии проводилась проверка сотрудниками ГИБДД, ее результаты пока неизвестны.