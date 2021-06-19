Последние новости в Санкт-Петербурге на 19 июня 2021 года: Арест депутата ЗакСа и рост темпов вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 19 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» по традиции собрала последние новости в Санкт-Петербурге, в этот раз к утру субботы, 19 июня 2021 года. Суд все-таки отправил на два месяца под домашний арест депутата ЗакСобрания Максима Резника, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Напомним, следствие считает, что парламентарий купил себе 18 граммов марихуаны. Сам Резник видит в уголовном деле желание препятствовать его участию в будущих выборах.

В городе всего за 1,5 месяца рассмотрели около 20 тысяч административных дел в отношении нарушителей мер по коронавирусу. Но чиновникам Смольного не хватает рук, чтобы усилить рейды по контролю соблюдения масочного режима и других правил. Поэтому прокуратура просит расширить круг должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела нарушителей.

«КП-Петербург» попыталась узнать, грозит ли Северной столице обязательная вакцинация по примеру Ленобласти и Москвы. Как рассказал нам глава Горцентра медпрофилактики Дмитрий Ченцов, «принудиловки» пока что не будет. Возможно, хватит решения владельцев крупных сетей общепита привить 60% сотрудников. Темпы вакцинации тем временем в городе растут на фоне увеличения заболеваемости. Стимулировать народ на прививки пока тоже не планируют.

Наконец, пользователи Сети накануне горячо обсуждали новость о падении в обморок пассажирки автобуса. Дело в том, что почти все люди в транспорте равнодушно посмотрели в ее сторону и вышли на улицу. Девушка сломала нос и два ребра. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.