Жара до +31 градуса: погода в Петербурге на субботу, 19 июня

Петербург превратился в филиал юга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящая южная жара пришла в Северную столицу. Уже в субботу термометры покажут выше +30 градусов. А яркое солнце сделает зной еще более сильным. При этом пик температур еще впереди, о чем предупреждают синоптики и спасатели.

- В период с 19 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В такие дни многие ищут спасения у воды, тем более, что в Финском заливе она прогрелась до +20 градусов. Но это может быть опасно: долгое нахождение на пляже грозит солнечными ударами, ожогами кожи, а баловство на воде иногда и вовсе заканчивается трагически.

Отметим, что по прогнозу гидрометцентра, в воскресенье термометры покажут до +32, а в понедельник и до +33 градусов.