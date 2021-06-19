116-летний рекорд может побить жара в Петербурге

Петербуржцы спасаются от зноя у воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые температурные рекорды может установить пришедшая в Петербург жара. Днем 19 июня синоптики обещают до +31 градуса. Такого в Северной столице не было больше ста лет.

- Погода в Петербурге будет формироваться усилиями обширного антициклона. В городе сухо и малооблачно, а температурные показатели вплотную приблизятся к рекордным отметкам. Суточный рекорд тепла для сегодняшнего дня составляет +29,8 градуса, он установлен в 1905 году, - пишет в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Впрочем, сегодняшние показатели лишь разминка перед предстоящим пеклом. Уже завтра, 20 июня, столбик термометра поднимется до +32, а в понедельник будет и вовсе +33 градуса.

По прогнозам петербургского гидрометцентра, знойная погода задержится в городе до 24 числа.