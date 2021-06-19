Почти 43,5 тысячи человек обследовали на коронавирус в Петербурге

Число тестов на ковид резко увеличилось на фоне роста заболеваемости. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 43 тысяч человек обследовали в Петербурге на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Это значительно больше, чем в последние дни. Такие данные на утро 19 июня приводит пресс-служба городской администрации.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 43 336 человек, - говорится в сообщении.

За минувший день операторами Единой региональной информационно-справочной службы «122»принято 22 084 вызова вопросам, связанным с коронавирусом. Напомним, что по этому короткому номеру телефона можно вызвать врача, записаться на прием к специалисту или на вакцинацию.

Отметим, что на фоне резкого подъема заболеваемости в Петербурге впервые с апреля начал расти показатель по вакцинации от ковида.