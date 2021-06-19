Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 июня 2021 11:35

Почти 43,5 тысячи человек обследовали на коронавирус в Петербурге

Число тестирований в последнее время резко пошло вверх
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число тестов на ковид резко увеличилось на фоне роста заболеваемости.

Число тестов на ковид резко увеличилось на фоне роста заболеваемости.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 43 тысяч человек обследовали в Петербурге на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Это значительно больше, чем в последние дни. Такие данные на утро 19 июня приводит пресс-служба городской администрации.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 43 336 человек, - говорится в сообщении.

За минувший день операторами Единой региональной информационно-справочной службы «122»принято 22 084 вызова вопросам, связанным с коронавирусом. Напомним, что по этому короткому номеру телефона можно вызвать врача, записаться на прием к специалисту или на вакцинацию.

Отметим, что на фоне резкого подъема заболеваемости в Петербурге впервые с апреля начал расти показатель по вакцинации от ковида.