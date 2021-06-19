10-километровые пробки собрались на ЗСД и Приморском шоссе на выезде из Петербурга

Выезды из Петербурга встали в пробках. Фото: Яндекс.Карты

Хорошая погода сыграла злую шутку с петербуржцами, решившими провести жаркую и солнечную субботу на побережье Финского залива. Выезды из города в сторону Курортного района прочно встали в пробках, на чтобы уехать к воде на электричке, надо отстоять очередь.

Судя по данным онлайн-сервиса Яндекс.Карты, машины стоят на Приморском шоссе от Лахта Центра и до переезда в Ольгино. Потом жесткая пробка начинается перед Лисьим Носом и продолжается до самого Сестрорецка. Длина затора превышает 10 километров.

Уехать по ЗСД тоже не вариант. Скоростная трасса стоит от Шуваловского проспекта и до развязки с КАД, а через пару километров начинается снова и идет до Съезда на «Скандинавию». Здесь длина пробки составляет около девяти с лишним километров.

Выезды по Выборгскому шоссе и в сторону Новоприозерского тоже стоят.

Проблемы осложняют ДТП и 30-градусная жара, на которой закипают не только моторы, но и сами водители.