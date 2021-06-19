Почти тысяча случаев коронавируса зарегистрирована в Петербурге за сутки

Заболеваемость в Петербурге подошла к тысяче случаев в сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболеваемость ковидом в Петербурге продолжает расти. 19 июня она вплотную приблизилась к отметке в тысячу случаев. Это на четверть больше, чем было в начале мая. Третья волна коронавируса накатывает на город быстро, а ее пик ждут через месяц.

- 19 июня в Петербурге зафиксировано 996 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начал пандемии общее количество заражений в городе достигло 456 336 случаев, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Выздоровели за минувшие сутки 1379 пациентов (428 256 с начала пандемии), а еще 66 - скончались, что примерно в полтора раза выше, чем средний показатель смертности за сутки в мае. Всего жертвами болезни стали уже 15 268 горожан.

В Ленинградской области +114 случаев (47 111 всего), 94 пациента выздоровело (44 002), а умерли девять человек (1646).

Отметим, что власти 47 региона уже ввели обязательную вакцинацию для работников сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования.