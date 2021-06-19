Гостиницы Карелии перестанут заселять туристов без справки о вакцинации или отрицательном тесте на ковид

Туристов в Карелии примут только с отрицательным тестом или прививкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Карелии ввели новые, более жесткие карантинные меры из-за подъема заболеваемости корнавирусом. В частности, гостиницы, турбазы и прочие места не смогут заселять туристов без справки о вакцинации или отрицательного теста на ковид.

- В связи с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, вводим на территории республики дополнительные противоэпидемические меры. С 21 июня количество зрителей во время театральных представлений и концертов не должно превышать 75% от наполняемости зала, в кинозалах – не более 50%. С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за два дня до заселения, или документа о вакцинации, - сообщил на своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такие же документы должны иметь с собой приезжающие в республику командировочные. А местным жителям без теста или справки о вакцинации до 1 декабря запрещено посещать организации соцобслуживания.

Вводятся ограничения на массовые мероприятия (не более 30 человек), на рассадку в кафе и ресторанах (до пяти человек) и прочие меры.