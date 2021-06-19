Аномальные пробки собрались на дорогах Петербурга в субботу

На дорогах из Петербурга - пробки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жаркая погода погнала жителей Петербурга прочь из города, поближе к природе. Как результат - аномальные для выходного дня пробки в пять баллов. Однако сейчас стоит не центр, как происходит в будни, а выезды и загородные трассы. На них собрались заторы по 10 км длиной и более.

Самая сложная ситуация на Приморском и Выборгском направлениях. Приморское шоссе окрашено в красный от Лахта Центра до Ольгино и от Лисьего Носа до Сестрорецка. В ту же сторону замер ЗСД Выборгское от пункта оплаты у Черной речки до съезда на трассу «Скандинавия».

Выборгское шоссе намертво стоит от проспекта Просвещения до КАДа и дальше, немногим свободнее, до Сертолово. Проспект Энгельса не едет до КАДа, в сторону Новоприозерского шоссе.

Центральная и Главная улицы в Мурино стоят до поселка Кузьмоловский. Шоссейная улица еле едет от Заневского поста, через все Янино и до Колтушей. Туда же собралась пробка из Новосергиевки.

Все очень плохо с выездом из город по Народной улице. Тяжело и в Новосаратовке, после Вантового моста в сторону поселка имени Свердлова.

В остальном ситуация нормальная.