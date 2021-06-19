Вылетевшая на тротуар иномарка сбила девушку в Петербурге

Легковушка сбила человека на тротуаре. Фото: vk.com/spb_today

Иномарка вылетела на тротуар и сбила человека. Авария произошла днем субботы на Митрофаньевском шоссе, на съезде с путепровода. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы произошедшего.

- На Митрофаньевском шоссе врачи пытаются спасти девушку, сбитую кроссовером, - пишет паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей, авария произошла около 14.00. Водитель оранжевого «Сузуки» не справился с управлением, вылетел на тротуар в районе пешеходного перехода. Машина снесла несколько метров забора и девушку.

На место происшествия примчались врачи скорой помощи, которые забрали пострадавшую. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы дорожной полиции.