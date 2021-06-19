С 20 июня сокращается число болельщиков в фан-зонах Евро-2020 в Петербурге

Число людей на фан-зонах ограничат с 20 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга приняли решение ужесточить карантинные меры в городе из-за роста заболеваемости коронавирусом. В частности, будет ограничено число болельщиков в фан-зонах Евро-2020 на Конюшенной площади и у «Юбилейного».

- С 20 июня в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» - до 1000 человек, - сообщает пресс-служб городской администрации.

Ранее вместимость главной зоны для фанатов на Конюшенной площади составляла 5000 человек. Причем это второе ужесточение норм эпидемиологической безопасности за последнюю неделю. С 17 июня вступил в действие запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах и продажу еды в фан-зонах - болельщикам оставили только напитки.

Отметим, что 21 числа в Копенагене состоится игра Россия-Дания, которую многие собирались смотреть как раз на фан-зонах. Стадиона ограничения не коснутся, там заполняемость останется 50%.