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Общество19 июня 2021 19:01

Работу ресторанов и кафе ограничат в ночь проведения «Алых парусов», проход зрителям запретят

В центре города общепит будет закрыт
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Алые паруса" придется смотреть по телевизору или на голодный желудок.

"Алые паруса" придется смотреть по телевизору или на голодный желудок.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга вводят запрет на работу заведения общественного питания на время проведения праздника выпускников «Алые паруса», который состоится в ночь с 25 на 26 июня. Кроме того, будет перекрыт для прохода почти весь центр города.

- С 16.00 25 июня до 06.00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В территорию ограничений попадает центр города, плюс часть Выборгской стороны у Финляндского вокзала и Петроградский район у Петропавловской крепости. Карту можно посмотреть здесь. Работать разрешат только отдельным заведениям и по заявке.

Кроме того, в ночь проведения праздника центр города будет закрыт и для простых пешеходов На территорию проведения «Алых парусов» пустят только выпускников. Остальным советуют смотреть шоу по телевизору.