Концерт группы «Мумий Тролль» отменили в Петербурге из-за коронавируса

Концерт группы Мумий Тролль" отменен по эпидемиологическим причинам. Фото: Предоставлено"КП" организаторами концерта.

Концерт популярной группы «Мумий Тролль» в Петербурге отменен. Об этом в соцсетях сообщили сами музыканты, которые должны были представить 20 июня в «Севкабеле» свою новую программу. Мероприятие пало жертвой коронавируса.

- Наша группа совместно с организаторами до последней минуты готовилась к выступлению. К сожалению, реальность такова, что в текущей эпидемиологической обстановке проведение концерта невозможно, у организаторов были отозваны все необходимые и полученные разрешения, - говорится на страничке в Инстаграме коллектива.

Когда состоится новый концерт, пока никто не знает. Однако «Мумий Тролли» уже пообещали приехать и «кутить» в Петербурге с поклонниками.

Напомним, что 19 июня было объявлено об ужесточении карантинных мер на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. В частности, закрываются аквапарки и аттракционы, а в фан-зоны Евро-2020 будут пускать меньше народа.