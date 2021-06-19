Ребенок пострадал в массовом ДТП с каршерингом на ЗСД

Люди пострадали в ДТП с каршерингом на ЗСД. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло на внешней стороне Западного скоростного диаметра вечером субботы, 19 июня. В районе Крестовского острова столкнулись сразу несколько машин, в том числе автомобиль каршеринга, который протаранил шедшую впереди легковушку.

- ДТП на ЗСД напротив арены в сторону набережной Макарова, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам проезжавших мимо водителей, в аварии пострадало несколько человек, в том числе ребенок: «На месте три бригады скорых и при нас мальчика лет 9-10 доставали из серой машины. Женщину грузили в скорую».

Также на месте работают сотрудники аварийно службы ЗСД и инспекторы ГИБДД.

Из-за аварии, которая перекрыла несколько рядов, от Богатырского проспекта в сторону стадиона на ЗСД образовалась плотная пробка.