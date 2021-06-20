Последние новости в Санкт-Петербурге на 20 июня 2021 года: новые коронавирусные ограничения, рекордная жара и смерть артистки из клипов Little Big

Смольный объявил о новых ограничениях из-за ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомольская правда» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро воскресенья, 20 июня 2021 года. Главной из них стала жара, побившая рекорд 116-летней давности, заставившая горожан отправиться на пляжи и загород, из-за чего возникли огромные пробки.

На этом фоне даже отошли на второй план новые ужесточения карантинных норм. По нм с 20 июня ограничивается число зрителей на фан-зонах Евро-2020, а с 21 июня закрываются аквапарки и аттракционы.

Тем же распоряжением Смольный обязует провести вакцинацию 65% госслужащих до 15 августа. Руководству вузов рекомендовано «провести работу»со студентами и курсантами по поводу прививок от ковида.

Кроме того в Петербурге ограничили работу кафе и ресторанов, а также передвижение пешеходов в центре в ночь проведения «Алых парусов». Сам праздник пройдет в очном режиме, но только для школьников с приглашениями.

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