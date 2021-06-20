Сегодня Петербург ждет рекордная жара

В середине дня градусник покажет на 10-11 градусов выше климатической нормы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчерашний день стал самым жарким 19 июня за 116 лет: Петербург раскалился до 30 градусов. Но сегодняшнее воскресенье, 20 июня, готовит горожан к покорению новых – еще более крутых – вершин. Ведь, по прогнозу, температура воздуха в Северной столице сегодня дойдет до 33 градусов.

– Сегодня, 20 июня, регион ждет очередной солнечный и жаркий день, причиной которого останется антициклон, – сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – В такой ситуации город ожидает очередной рекорд максимальной температуры воздуха.

Предыдущий суточный рекорд тепла в городе на Неве был установлен в 2006 году. Тогда температура воздуха составила 30,2 градуса.

При этом сегодня в середине дня градусник покажет 31-33 градуса, что на 10-11 градусов выше климатической нормы. Ветер немного компенсирует зной: его скорость составит 3-8 метров в секунду.