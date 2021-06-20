Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья20 июня 2021 9:56

Петербуржцев призвали помочь птицам справиться с жарой

Поилку для пернатых можно поставить во дворе или на своем балконе
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главное сделать поилку устойчивой, чтобы пернатые ее не перевернули.

Главное сделать поилку устойчивой, чтобы пернатые ее не перевернули.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

От жары, которая ударила по Северной столице, страдают не только люди, но и животные и птицы. Помочь зверям и пернатым справиться со зноем может простая поилка.

– Не поленитесь, поставьте контейнеры с водой у себя на газонах для птиц и кошек. Им сейчас очень тяжело! – призвали петербуржцев в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

Пользователи сети поделились опытом: одни расставляют миски с водой во дворе, другие подливают воды в корытце на балконе.

– У нас на Богатырском вороны переворачивали емкости с водой, но кто-то догадался камни положить на дно. Теперь все пьют: и голуби, и вороны, и котики, – рассказала петербурженка Наталья.

Еще одна пользовательница сети поведала, как сделать поилку на балконе: привязать ветку к перилам, закрепить на ней проволокой корытце (например, от плавленого сыра) и наполнить водой.

– Мы живем на шестом этаже – воробьи постоянно прилетают, иногда даже не только пьют, но и купаться пытаются, – добавила девушка. – Им действительно требуются дополнительные источники воды.