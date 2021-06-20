Петербуржцев призвали помочь птицам справиться с жарой

Главное сделать поилку устойчивой, чтобы пернатые ее не перевернули. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

От жары, которая ударила по Северной столице, страдают не только люди, но и животные и птицы. Помочь зверям и пернатым справиться со зноем может простая поилка.

– Не поленитесь, поставьте контейнеры с водой у себя на газонах для птиц и кошек. Им сейчас очень тяжело! – призвали петербуржцев в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

Пользователи сети поделились опытом: одни расставляют миски с водой во дворе, другие подливают воды в корытце на балконе.

– У нас на Богатырском вороны переворачивали емкости с водой, но кто-то догадался камни положить на дно. Теперь все пьют: и голуби, и вороны, и котики, – рассказала петербурженка Наталья.

Еще одна пользовательница сети поведала, как сделать поилку на балконе: привязать ветку к перилам, закрепить на ней проволокой корытце (например, от плавленого сыра) и наполнить водой.

– Мы живем на шестом этаже – воробьи постоянно прилетают, иногда даже не только пьют, но и купаться пытаются, – добавила девушка. – Им действительно требуются дополнительные источники воды.