Почти 40 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

Инфекцию, по последним данным, выявили у 996 горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным регионального оперативного штаба по противодействию пандемии, за минувшие сутки на коронавирус обследовали 39 787 петербуржцев. А сутками ранее инфекцию выявили, судя по данным федерального штаба, у 996 горожан. Всего с начала пандемии ковидом в Петербурге заразились, исходя из последних данных, 456 336 человек.

Выздоровлений, по последней информации, в Петербурге зарегистрировали 1379 за сутки (428 256 с начала пандемии), смертей – 66 (15 268 с начала пандемии). Из-за растущей заболеваемости в городе продолжают вводить все новые антикоронавирусные ограничения. Очередная порция ограничительных мер вступит в силу с понедельника, 21 июня.

Кстати, за последние сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, – номер 122 – успела обработать 11 797 вызовов.