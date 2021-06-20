Мусоровоз насмерть задавил пешехода под Гатчиной

На водителя мусоровоза завели уголовное дело. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Трагическая случайность на дороге «Красное Село – Гатчина – Павловск» обернулась смертью пешехода и уголовным делом на водителя. Авария произошла вчера, 19 июня, около 14.50 на 24 километре трассы.

– 33-летний водитель коммерческого мусоровоза «Вольво» по неустановленной причине выехал на встречную полосу и наехал на 60-летнего жителя Волосовского района, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – После этого грузовой автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

Пешеход от страшных травм погиб на месте. На водителя мусоровоза завели уголовное дело.

Мужчину уже опросили и обязали явкой. Причины нелепого трагического ДТП все еще устанавливают. За нарушение ПДД, которое привело к смерти человека, водителю мусоровоза может грозить до пяти лет тюрьмы.