«Посмеялись и дали матрас»: Пациент снял, как больные коронавирусом лежат в коридорах на полу

По словам родных пациента, кадры направили губернатору Петербурга Александру Беглову и в Минздрав. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больничный коридор. Вдоль стен – кровати с пациентами. Те, кому не хватило коек, – на матрасах, положенных на пол. Так выглядит сегодня красная зона петербургской больницы №15, утверждают пациенты.

Один из зараженных коронавирусом записал видеоролик в больнице на Авангардной сегодня, 20 июня, в семь часов утра. По словам брата, мужчина рад был бы остаться дома, но у него поражено 70 процентов легких.

– На матрас – и в коридор. Зато в новостях все красиво: места есть, все спокойно…, – поделился в сети брат автора ролика Кирилл, который и опубликовал видео. – Платных палат в больнице нет: над братом посмеялись и выдали матрас. Концентраторов кислорода тоже нет: сказали ложиться на живот и дышать глубже.

По словам родных пациента, видеоролик направили губернатору Петербурга Александру Беглову и в Минздрав. «Комсомолка» запросила комментарий Комитета по здравоохранению города на Неве.

Кстати, больница на Авангардной мелькала в негативной повестке и ранее. Так, в 2018 году здесь погибла пациентка с подозрением на инфаркт: женщина ждала помощи врачей в течение пяти часов.