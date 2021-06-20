Пенсионер загорелся во время курения и попал в реанимацию

Доктора диагностировали у курильщика ожоги шеи, ушей, груди, рук, паха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера около полудня, 19 июня, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе из Кировского района Петербурга доставили мужчину со страшными ожогами. Пациентом оказался 81-летний приезжий из деревни Кипень Ленобласти. Как выяснилось, причиной несчастья стала случайность.

– В 11.40 пожилой мужчина курил на скамейке на улице Козлова, 35, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Во время курения на нем загорелась одежда.

Очевидно, сбить пламя быстро у пожилого курильщика не получилось. Доктора диагностировали у пенсионера ожоги шеи, ушей, груди, рук, паха. Сейчас мужчина находится в ожоговой реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.