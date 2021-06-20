Граффити подарили врачам Петербурга в День медработника

Стрит-арт изобразил врача в образе супергероя. Фото: vk.com/live_spb_city

На самой известной трансформаторной будке Петербурга, в саду Дома Пашкова – на Литейном проспекте, 35, – появилось новое граффити. Стрит-арт изобразил врача в образе супергероя. Этой новой работой уличные художники поздравили медсестер, санитаров и докторов с Днем медицинского работника, который Россия отмечает сегодня, 20 июня.

С теплыми словами к медработникам уже обратились первые лица Петербурга и Ленинградской области.

– Сегодня в нашем городе более 100 тысяч человек спасают человеческие жизни и защищают здоровье людей, – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. – Огромная армия находится на переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией, многие встречают праздник на боевом посту – в «красных зонах» стационаров. Низкий поклон медработникам за мужество и стойкость, самоотверженность и верность долгу, высокий профессионализм и щедрость души!

Градоначальник добавил, что обеспечение медиков всем необходимым – ключевая задача правительства города на Неве. Первостепенны развитие здравоохранения и забота об условиях и оплате труда врачей и для властей Ленобласти.

– Этот день дарит нам еще один замечательный повод выразить слова глубокой признательности большой команде наших медиков каждому, кто ежедневно ведет самоотверженную борьбу за здоровье и жизнь ленинградцев, – подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Желаю всем, кто связал жизнь с медициной, крепкого здоровья, успехов, счастья и всего самого наилучшего!