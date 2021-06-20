Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июня 2021 13:27

Завтра в Петербурге будет еще жарче

В понедельник, 21 июня, температура воздуха поднимается до 34 градусов
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Передышку дадут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Передышку дадут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномалия продолжается: после воскресенья, 20 июня, которое сулит Петербургу очередной температурный рекорд, грядет еще более знойный понедельник. По данным синоптиков, 21 июня воздух в Северной столице раскалится до 34 градусов.

– 21 июня в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов, – предупреждают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Температура воздуха днем составит 32-34 градуса.

Передышку изнывающему от жары мегаполису дадут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром: их ожидают во второй половине понедельника. Впрочем, сбить температуру такой «душ» не поможет, разве что сделает воздух еще более душным.

Вечером и в ночь на вторник, 22 июня, прохлады тоже ждать не придется: столбик термометра понизится лишь до 21 градуса.