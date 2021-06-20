За ковидные нарушения в Петербурге закрыли два кинозала и четыре кальянных

Музыкальное мероприятие проходило без согласований. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Проверки заведений Петербурга на соблюдение антиковидных ограничений продолжаются. За минувшие пятницу и субботу рейды чиновников и санитарных врачей охватили девять районов города.

В числе объектов проверили два торговых центра. В ТЦ «Тукан» нашли отсутствие СИЗов и разметки на полу, зато вовсю работали фуд-корты. В ТЦ «Балкания Нова» нарушения выявили в работе двух кинотеатров, где зрители не использовали маски и садились слишком плотно.

– Работа кинозалов временно остановлена, входы в них опечатаны, – сообщает Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Наряду с ТЦ, проверили 241 отдельно стоящий объект сферы торговли, услуг и общепита. В результате нарушения нашли по 59 адресам, а четыре кальянных и вовсе закрыли.

Кроме того, в субботу остановили проведение музыкального фестиваля в лофт-пространстве на Арсенальной набережной: мероприятие проходило без согласований и с количеством посетителей, превышающим разрешенную отметку в 500 человек. Температуру у зрителей не проверяли, маски надевать не заставляли.