Мама-утка и пятеро утят остановили трамвайное движение на севере Петербурга

Мама вела своих детишек к пруду Пионерского сада. Фото: Александр ГЛУЗ

Сердобольные прохожие помогли утиному семейству перебраться через Сердобольскую улицу на севере Петербурга. Мама-утка и пятеро утят устроили небольшой и очень милый коллапс на проезжей части вчера вечером, 19 июня.

– Автомобилей рядом не было, зато был трамвай. Он стоял и ждал, пока утиное семейство переведут через дорогу, – рассказала «Комсомолке» очевидица Алина. – Сначала переводить уток через дорогу начала одна прохожая (ей пришлось передать своего шпица в руки другому прохожему). А затем к ней подключилась вторая женщина.

Под прикрытием неравнодушных дам мама-утка бойко зашагала по асфальту и перескочила через трамвайные пути. Следом за ней прыгали утята. Когда чета добралась до поребрика, возникли сложности: утка забраться на тротуар смогла, а вот ее малыши – нет, пришлось их подскаживать.

Вскоре трамвайное движение по улице наладилось, а утка с утятами скрылись в зелени Пионерского сада. По всей видимости, мама вела своих детишек к садовому пруду из другой зеленой зоны, что на Омской улице.