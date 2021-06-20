Военный корабль «выбросило» на берег Финского залива

«Евгений Кочешков» готовится к участию в X Международном военно-морском салоне. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Эпичную картину наблюдали вчера днем, 19 июня, в Желтой бухте Финского залива. На пляж под Приморском, под изумленные ахи отдыхающих местного пляжа, выехал военный корабль. Незадолго до этого судно на воздушной подушке не менее эффектно двигалось в сторону берега, поднимая вокруг себя облако брызг.

За сутки стоящий на песке корабль стал достопримечательностью: в сети активно выкладывают фотографии с ним, а те, кто еще не доехал до Желтой бухты, интересуются, как это сделать.

Судно на воздушной подушке эффектно двигалось в сторону берега, поднимая вокруг себя облако брызг. Фото: Предоставлено Дмитрием Селиверстовым

Впрочем, по словам местных жителей, судно на воздушной подушке «отдыхает» на берегу нередко, ведь территория закреплена за Ленинградской военно-морской базой. Кстати, корабль «выбросился» на сушу неслучайно: «Евгений Кочешков» готовится к участию в X Международном военно-морском салоне, который пройдет в Петербурге с 23 по 27 июня.

– Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» Балтийского флота прибыл в Санкт-Петербург для участия в Международном военно-морском салоне, – подтверждают в Западном военном округе. – В настоящее время экипаж корабля проводит необходимую подготовку для участия в показе.

Кстати, помимо «Евгения Кочешкова», салон соберет с десяток интересных судов разных классов. В ближайшее время все участники отправятся в Кронштадт.