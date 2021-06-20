Ботанический сад закрывает оранжереи из-за жары

Парк Ботсада и выставка пионов работу продолжат. Фото: "КП" Архив

Зной не только заставляет петербуржцев сидеть дома, а птиц и уличных животных – обращаться за помощью к человеку: от жары страдают и растения. Самые ценные из них – коллекцию Ботанического сада – решили защитить.

– 22–24 июня в связи с погодными условиями оранжереи будут закрыты, – сообщают в Ботаническом саду Петра Великого.

Завтра, в понедельник, в оранжереи прогретый воздух также не пустят: по графику у них выходной. В результате полюбоваться флорой Ботсада можно будет не раньше следующей пятницы.

Кстати, парк и выставка пионов работу продолжат. Пионы показывают посетителям в рамках большого фестиваля. Выставка проработает до 28 июня. Организаторы намекают потенциальным гостям: в помещении работает кондиционер.

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