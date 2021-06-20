Петербургская поликлиника закупит вакциномобиль

Внутри разместят рабочий стол, кушетку, умывальник, шкаф и холодильник для вакцин. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Конкурс на поставку вакциномобиля – мобильного пункта вакцинации – объявила петербургская поликлиника №106. На закупку из бюджета готовы потратить 2,94 миллиона рублей.

Найти поставщика планируют до конца июня. Передать вакциномобиль на баланс поликлиники исполнитель должен будет в течение четырех месяцев.

Автомобиль на бензиновом двигателе должен быть оснащен двумя основными и одним дополнительным посадочными местами и уметь развивать скорость не меньше 130 километров в час.

Кузов вакциномобиля – классический белый. Внутри разместят рабочий стол, кушетку, умывальник, шкаф, а также холодильник для хранения вакцин и других медицинских препаратов.

Для каких целей будут использовать этот вакциномобиль, пока неизвестно. Ранее подобную технику пускали в ход во время прививочных кампаний от гриппа.