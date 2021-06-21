Петербуржцев возмутили дети, купающиеся в фонтане Летнего сада

Петербуржцы начали возмущаться из-за детей, купающихся в фонтане Летнего сада Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В социальных сетях жители Санкт-Петербурга начали возмущаться из-за того, что дети купаются в фонтане Летнего сада. В воскресенье, 20 июня 2021 года, одна из петербурженок рассказала, что в главном саду Северной столице увидела, как малыши плещутся в воде, спасаясь от жары. Однако это зрелище ей показалось неприличным, о чем она написала в Facebook.

- В Летнем саду в фонтане активно купаются дети. На мой взгляд, это не то место, где хотелось бы видеть голых малышей. Возможно, я неправа, - написала женщина.

В выходные в Петербурге установилась аномальная жара, температура поднялась выше 30 градусов тепла, из-за чего многим горожанам стало тяжело переносить прогулки по улице.

Возмущение женщины поддержали и другие горожане. Они отметили, что в фонтане можно подцепить опасные бактерии.

Добавим, что в понедельник, 21 июня, температура в Петербурге поднимется до 34 градусов жары.